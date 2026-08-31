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Шоу-бизнес: «Я в терапии много лет»: Зачем старшему сыну Андрея Макаревича нужен психотерапевт

Шоу-бизнес: «Я в терапии много лет»: Зачем старшему сыну Андрея Макаревича нужен психотерапевт

Иван с детства рос с осознанием того, что его отец – знаменитость, но это не уберегло его от отчисления из института и проблем в творчестве.

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