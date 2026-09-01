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Калужские новости

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СК потребовал проверить дело о нарушении прав калужской сироты

СК потребовал проверить дело о нарушении прав калужской сироты

Женщина из Калужской области, относящаяся к категории детей-сирот, с 2015 года безуспешно пытается получить положенное ей по закону жилье, несмотря на то, что воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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