Южный Федеральный

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Politico: в США намерены признать Россию “спонсором терроризма”

Politico: в США намерены признать Россию “спонсором терроризма”

Американское издание “Politico” со ссылкой на копию документа сообщает, что группа членов палаты представителей конгресса США собирается в кратчайшие сроки внести на рассмотрение законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

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