Максим Глушенков из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Воеводиной»

Игра пройдёт 12 октября на «Газпром Арене» Игрок «Зенита» Максим Глушенков из-за травмы пропустит товарищеский матч сине-бело-голубых с сербской «Воеводиной», сообщил глава правления петербургского клуба Александр Медведев.
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