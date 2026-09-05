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Рөстәм Миңнеханов Кыргыстанга Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын ябу тантанасына килде

Рөстәм Миңнеханов Кыргыстанга Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын ябу тантанасына килде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстанның Чолпон-Ата шәһәренә килде, анда 2026 елгы Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарының ябылу тантанасы узачак.

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