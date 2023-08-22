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Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани. Но с татарстанскими специалистами она не контактирует («Бизнес Online»)

Однако, она не контактирует с татарстанскими тренерами и до сих пор не называла никаких фамилий. Об этом сообщает «Бизнес Online».

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