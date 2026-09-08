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Расчет гаубицы «Гиацинт‑Б» группировки «Север» разгромили позиции ВСУ в Харьковской области

Расчет гаубицы «Гиацинт‑Б» группировки «Север» разгромили позиции ВСУ в Харьковской области

Расчет буксируемой артиллерийской установки «Гиацинт‑Б» группировки войск «Север» уничтожил позиции ВСУ на Харьковском направлении Специальной военной операции.

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