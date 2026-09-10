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Хотел перейти на сторону ВСУ: что нашли в переписке бывшего охранника британского посольства

Хотел перейти на сторону ВСУ: что нашли в переписке бывшего охранника британского посольства

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего охранника посольства Великобритании. По данным спецслужбы, россиянину 1981 года рождения уже предъявили обвинение по статье о государственной измене.

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