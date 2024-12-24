Обсуждается как блокировка голосовых вызовов, так и полный запрет звонков из-за границы. Операторы связи утверждают, что не в состоянии блокировать звонки в мессенджерах, но такое возможно лишь по приказу Роскомнадзора.
Борьба с телефонными мошенниками
Комментарии
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Леонид Никулин
да просто борьбы то нет... лукавит власть...когда так хорошо о них и их технике все знают и предупреждают -то значит и бороться можно запросто учитывая нехилые ресурсы наших спецов.а если только предупреждают но ничего не меняется -то возникает вопрос -а может кому то выгодно иметь их ..то бишь мошенников и наеб...людей имея с них откат
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14 час.
Ингерман Ланская
если мозгов нет, особенно у бывших савейских, то новые не вложишь!
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11 час.
Модест
отключите уже всем интернет, телефоны и карточки заблокируйте, чего мелочиться- то... Самое простое решение - это запрет. Опыт уже есть: твитер, инстаграм, дискорд, вайбер, ютуб, на очереди ватсап и гугл.
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9 час.
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