Борьба с телефонными мошенниками

Леонид Никулин

да просто борьбы то нет... лукавит власть...когда так хорошо о них и их технике все знают и предупреждают -то значит и бороться можно запросто учитывая нехилые ресурсы наших спецов.а если только предупреждают но ничего не меняется -то возникает вопрос -а может кому то выгодно иметь их ..то бишь мошенников и наеб...людей имея с них откат