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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Лобастов: «Кубок МЛКБ – новая ветвь в развитии биатлона, новый формат, нам это очень интересно. Это большой шаг вперед»

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел масс-старт. Белорус Антон Смольский занял второе место, Никита Лобастов стал третьим.

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