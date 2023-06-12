Русская весна

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ВКС России наносят массированные удары по наступающим силам врага на Времеевском выступе

ВКС России наносят массированные удары по наступающим силам врага на Времеевском выступе

ВКС России наносят массированные удары по наступающим силам врага на Времеевском выступе. Оборонительная операция на южно-донецком направлении продолжается, Армия России наносит встречные удары по местам сосредоточения ВСУ.

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