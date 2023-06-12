ВКС России наносят массированные удары по наступающим силам врага на Времеевском выступе. Оборонительная операция на южно-донецком направлении продолжается, Армия России наносит встречные удары по местам сосредоточения ВСУ.
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