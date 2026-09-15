Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в Киеве, заявил, если бы Россия напала на Польшу, то Варшава бы разгромила Москву, так как обладает подавляющим военным превосходством.
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Простые пшеки ,помнят и чтут а эти выкормыши сороса ,дебилы и по этому несут непонятно что .
а можна уже сичас весь наш потенциал использовать? хохлы нас ненавидят гораздо больше, чем пшеки...
пшеков по жизни распирают амбиции. не раз прилетало, но история учит тому, что ничему не учит. особенно подобных сикорских с "незнанием истории и России" (Н.Патрушев). Польша, прихватившая с подачи Союза ССР земли: Восточная Померания, Силезия, Восточный Бранденбург, - вынуждена выпрыгивать из штанов, крича "свой я, свой, - буржуинский", иначе немцы могут припомнить...