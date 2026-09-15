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Николай Патрушев: В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств

Николай Патрушев: В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в Киеве, заявил, если бы Россия напала на Польшу, то Варшава бы разгромила Москву, так как обладает подавляющим военным превосходством.

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Сергей Ковалев

пшеков по жизни распирают амбиции. не раз прилетало, но история учит тому, что ничему не учит. особенно подобных сикорских с "незнанием истории и России" (Н.Патрушев). Польша, прихватившая с подачи Союза ССР земли: Восточная Померания, Силезия, Восточный Бранденбург, - вынуждена выпрыгивать из штанов, крича "свой я, свой, - буржуинский", иначе немцы могут припомнить...