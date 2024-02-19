Молодые специалисты из Строгина смогут трудоустроиться в рамках новой программы

В Москве начался новый сезон программы по трудоустройству молодых специалистов «ОФ.ФЕР». Жители района Строгино смогут найти работу в востребованных сферах, среди которых SMM, пиар и маркетинг, ИТ, государственная служба, аналитика, юриспруденция, менеджмент и другие.