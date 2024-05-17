Не хотела свадьбы с Чернышевым: почему они все еще вместе?

Когда Анастасия Заворотнюк встретила Петра Чернышева, она сразу поняла, что этот серьезный и ответственный мужчина, который прекрасно сочетает в себе качества с чувством юмора и спортом, прекрасно ей подходит.
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