В Смоленской области молодежь может выиграть поездку на космодром «Восточный»

У жителей Смоленской области появился шанс увидеть своими глазами, как запускают ракеты. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» стартовал всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей», который объединяет теорию, практику и реальные карьерные перспективы в космической отрасли.