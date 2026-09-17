Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области молодежь может выиграть поездку на космодром «Восточный»

В Смоленской области молодежь может выиграть поездку на космодром «Восточный»

У жителей Смоленской области появился шанс увидеть своими глазами, как запускают ракеты. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» стартовал всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей», который объединяет теорию, практику и реальные карьерные перспективы в космической отрасли.

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