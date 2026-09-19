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«Интер» отыгрался с 0:2 в матче против «Ромы» – 2:2. В лайве вероятность ничьей составляла 6%

«Интер» поделил очки с «Ромой» (2:2) в гостях в 5-м туре Серии А. Римляне открыли счет на 6-й минуте, а на 37-й удвоили преимущество.

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