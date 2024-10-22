Житель Крыма задержан за сотрудничество с СБУ

51-летний житель Республики Крым подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.В пресс-службе ЦОС ФСБ России сообщили, что задержан 51-летний крымчанин, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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