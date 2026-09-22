МВД изменит формат загранпаспортов с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года МВД России изменит бланк загранпаспорта: уберут графы «Личный код» и «Учётная запись».
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