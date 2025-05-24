Разжигание ненависти является основой политического режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 24 мая сообщил экс-депутат Верховной рады, протодиакон Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский.
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