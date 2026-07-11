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Черных о Тертышном: «В «Динамо» есть карт-бланш у тренера, как я понимаю. Тамбиев уже знал его как игрока. Команде нужны ребята, которые могут в моменте что-то создать»

Агент Александр Черных высказался о переходе Никиты Тертышного в «Динамо». В прошлом сезоне нападающий играл в « Адмирале ».

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