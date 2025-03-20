Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому после разговора с Трампом

В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому после разговора с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что он задался вопросом о «красных линиях» после разговора главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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