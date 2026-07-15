В Ростове-на-Дону осудили 15 фигурантов дела о незаконных рынках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Суд приговорил 15 фигурантов дела о незаконных ростовских рынках, в том числе экс-главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко и владельца рынков Карима Бабаева, к срокам от 7,5 года до 17 лет лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.