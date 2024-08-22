Россия победит в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.
Алаудинов высказался о победе России в СВО
Комментарии
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Сергей Елисеев
Его слова да Богу в душу. Всё должно получиться, и никак по другому. Только победа!
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20 час.
Виктор Борисов
Ну эти мантры мы уже два с половиной года слышим
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19 час.
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