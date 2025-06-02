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«Смертей было бы намного больше». Действия машиниста поезда под Брянском помогли спасти сотни человек. Что об этом известно?

«Смертей было бы намного больше». Действия машиниста поезда под Брянском помогли спасти сотни человек. Что об этом известно?

Ставший жертвой подрыва моста под Брянском машинист поезда «Климов-Москва» Павел Мишин своими действиями смог сохранить жизнь сотням пассажиров, о чем рассказала его вдова Екатерина.

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