В социальных сетях завирусилось видео строительства украинской «линии Суровикина» в 10 километрах от Днепропетровска.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В социальных сетях завирусилось видео строительства украинской «линии Суровикина» в 10 километрах от Днепропетровска.
Свежие комментарии