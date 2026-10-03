В Липецке 4 октября не будет холодной воды на 16 улицах

Ремонт водопровода затронет жителей более 20 адресов, включая проспект 60 лет СССР, проспект Победы и улицы Катукова, Меркулова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым