Есть ли у России РСЗО, сравнимое с американским HIMARS?

237K прочитали По очевидным причинам американские РСЗО HIMARS в последнее время на слуху и в комментариях временами проскакивают вопросы: есть ли у нас что-то сравнимое с ними? Ответить тут можно так: у нас есть системы залпового огня по отдельным параметрам сравнимые и превосходящие американскую разработку (да и тут есть нюанс, о нем позже), но такого, чтобы превосходить HIMARS сразу по всему - нет.