Есть ли у России РСЗО, сравнимое с американским HIMARS?

237K прочитали По очевидным причинам американские РСЗО HIMARS в последнее время на слуху и в комментариях временами проскакивают вопросы: есть ли у нас что-то сравнимое с ними? Ответить тут можно так: у нас есть системы залпового огня по отдельным параметрам сравнимые и превосходящие американскую разработку (да и тут есть нюанс, о нем позже), но такого, чтобы превосходить HIMARS сразу по всему - нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия завязла под Волчанском - резервы липнут в "паутине": Сводка с фронтов СВО
- Хуситы разгромили "непотопляемый" авианосец США. Для России есть две новости: хорошая и очень хорошая
- "Катастрофическое событие": На Украине массированным ударом уничтожено "крупнейшее в мире" газохранилище. Его использовали страны ЕС - эксперт
Свежие комментарии