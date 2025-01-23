Константин Бондаренко: В Киеве применяют «назальные препараты» против депрессии

New York Post: «В США одобрили первый назальный спрей для лечения депрессии. По данным производителя, препарат начинает действовать уже через 24 часа, заметно улучшая настроение, а спустя 28 дней может полностью избавить от симптомов депрессии.
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