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Bloomberg: поддержки Запада не достаточно для победы Украины

Американские аналитики информационного агенства Bloomberg опубликовали статью, в которой сообщается, что поддержка Украины со стороны Запада сильна, но ее недостаточно для победы в конфликте с Россией.

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