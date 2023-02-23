Bloomberg: поддержки Запада не достаточно для победы Украины

Американские аналитики информационного агенства Bloomberg опубликовали статью, в которой сообщается, что поддержка Украины со стороны Запада сильна, но ее недостаточно для победы в конфликте с Россией.
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