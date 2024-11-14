Бои на Курском фронте: разведчики охотятся за техникой и пехотой врага (ВИДЕО)

Наши бойцы продолжают охотиться за техникой и пехотой украинских оккупантов на Курском фронте. Разведчики группировки войск «Север», используя БПЛА, выявили движение нескольких единиц техники ВСУ, следующих на позиции для проведения ротации личного состава в приграничье Сумской области.