Семин о Даку: "Спартак" подписал лучшего футболиста РПЛ

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на возможный переход Мирлинда Даку из казанского "Рубина" в московский "Спартак", заявив, что москвичи подписали лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.
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