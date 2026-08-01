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Газета.ру

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Семин о Даку: "Спартак" подписал лучшего футболиста РПЛ

Семин о Даку: "Спартак" подписал лучшего футболиста РПЛ

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на возможный переход Мирлинда Даку из казанского "Рубина" в московский "Спартак", заявив, что москвичи подписали лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.

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