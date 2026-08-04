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Тверской суд признал Бандеру, Шухевича и ОУН-УПА пособниками нацистской Германии

Тверской суд признал Бандеру, Шухевича и ОУН-УПА пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА) пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в годы Великой Отечественной войны против советского народа.

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