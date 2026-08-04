Тверской суд признал Бандеру, Шухевича и ОУН-УПА пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА) пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в годы Великой Отечественной войны против советского народа.