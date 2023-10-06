Учитель из Новосибирска заплатила 40 тысяч за уничтоженные школьниками цветы в ТГУ

Г

ГОСТ

Идиоты! Пдн ещё притащили! Конечно, тут же отборные рецедивисты! Ещё бы СОБР прислали! Директор сада – изделие номер два!!! Депутатов бы так кошмарили, а то говна в рот наберут, лизоблюды!!! Учителю – респект!