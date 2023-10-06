В Томске произошла неприятная ситуация со школьниками из Новосибирска. Дети отправились вместе со своим школьным учителем на экскурсию в ботанический сад Томского государственного университета.
Учитель из Новосибирска заплатила 40 тысяч за уничтоженные школьниками цветы в ТГУ
Комментарии
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Г
ГОСТ
Идиоты! Пдн ещё притащили! Конечно, тут же отборные рецедивисты! Ещё бы СОБР прислали! Директор сада – изделие номер два!!! Депутатов бы так кошмарили, а то говна в рот наберут, лизоблюды!!! Учителю – респект!
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23 час.
Юджин Ворофикин
Слов нет. Полное безобразие. Надо с директора взыскать 40тыс×5= 200 тыс.
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6 час.
ЮВ
Юджин Ворофикин
Учительница -просто молодец. Настоящая учительница. А директор- мерзавец.
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6 час.
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