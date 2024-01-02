Дурно пахнут и утопают в мусоре: 9 звёзд, которые создают впечатление нерях

Жить в чистоте и аккуратности эти знаменитости так и не научились. А нужно ли им вообще за собой следить? Когда мы смотрим на звезд, мы видим только образ, “оболочку”, которая может быть довольно обманчива.
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