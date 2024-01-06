Ушедший год богат не только на позитивные события, но и на расставания. Российские звезды, которые расстались в 2023 году: Валя Карнавал, Даня Милохин, Стася Милославская и другие Vadim Tarakanov, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.
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