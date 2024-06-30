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  • Antanas
    Европейцы начинает лумать.Почему Европа должна отстаивать интересы США а не свои.👍👍👍👍👍.Европейские правы...
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Популярность крайне правых ставит под удар политическую систему Франции

Популярность крайне правых ставит под удар политическую систему Франции

Ультраправая партия "Национальное объединение", которая набрала больше всего голосов на парламентских выборах в воскресенье, ставит на кон гораздо больше, чем либеральная и бизнес-ориентированная программа президента-центриста Эммануэля Макрона.

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