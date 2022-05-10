В бывшем военном городке Воздвиженка водопровод построят к концу года

В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа идет модернизация коммунальной инфраструктуры. К решению вопроса аварийности и качества водоснабжения в этом населенном пункте правительство Приморского края активно подключилось после передачи территории бывшего военного городка Уссурийскому округу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.