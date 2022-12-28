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Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор, 10 передач. «Даллас» обыграл «Нью-Йорк» в овертайме

Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор, 10 передач. «Даллас» обыграл «Нью-Йорк» в овертайме

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 60+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами.

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