В День отца Евгений Люлин рассказал, какие выплаты на детей могут получить нижегородские мужчины

Нижегородские отцы могут рассчитывать на социальные выплаты. О том, какие виды поддержки положены мужчинам, рассказал в своём telegram-канале председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.
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