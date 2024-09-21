Станислав Еремин о целях УНИКСа в новом сезоне: «Задача минимум – попадание в финал»

«Мы провели неплохую трансферную кампанию. Мы доказываем каждый год, что, даже теряя лидеров, мы способны бороться за самые высокие места.
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