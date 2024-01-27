Сибас с овощами и соусом песто

Ингредиенты Рыба сибас (филе по 400 г) 2 Штуки Баклажан 2 Штуки Перец болгарский красный 2 Штуки Чеснок 4 Зубчика Перец чили 1 Штука Помидоры черри 14 Штук Лайм 1 Штука Соус песто из базилика 100 Граммов Масло оливковое По вкусу соль морская По вкусу Перец По вкусу Добавить в книгу рецептов ….