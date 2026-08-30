FT: правящая династия Лихтенштейна тайно расширила полномочия монархии

Правящая семья Лихтенштейна тайно одобрила изменения, которые усилили полномочия наследного принца Алоиза и сократили влияние членов княжеского дома.
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