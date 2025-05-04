Студенты-дизайнеры из РФ и Беларуси создали коллекцию одежды к 80-летию Победы

Она выполнена под руководством петербургского модельера Елены Бадмаевой Коллекция «Галерея Побед», созданная российскими и белорусскими студентами под руководством петербургского дизайнера Елены Бадмаевой – творческий диалог двух стран, объединенных общей историей и памятью о подвиге народов России и Беларуси.
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