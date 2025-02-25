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В Калининграде установят копии семи памятников, которые были снесены в европейских странах

В Калининграде установят копии семи памятников, которые были снесены в европейских странах

В Калининграде появится новый парк скульптур под названием «Спасённая Европа», где будет установлено семь мини-копий памятников, которые некогда возвышались в различных уголках Европы, но были уничтожены.

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