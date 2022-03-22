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Мельничук перешел из «Сан-Хосе» в «Тампу» в обмен на Морана

«Сан-Хосе» и «Тампа» произвели обмен хоккеистами. Вратарь «Шаркс» Алексей Мельничук стал игроком «Лайтнинг», «Сан-Хосе» получил взамен форварда Антуана Морана.

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