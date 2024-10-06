Депутаты Азербайджана требуют расторгнуть оборонные соглашения с США

Обращение к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть сотрудничество с США направили 43 азербайджанских парламентария, сообщает 5 октября издание Trend, ссылаясь на текст письма депутатов.
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