С 15 июля в ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника", которая находится на территории Новоаннинской ЦРБ, приëм детей ведëт детский стоматолог Панфилова Вера Львовна.
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С 15 июля в ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника", которая находится на территории Новоаннинской ЦРБ, приëм детей ведëт детский стоматолог Панфилова Вера Львовна.