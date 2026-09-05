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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Никс» и «Уорриорз» рассматривали вариант с подписанием Бена Симмонса, он присоединился к «Сакраменто»

Защитник Бен Симмонс вернулся в НБА , согласовав контракт с «Кингз». По информации Сэма Эмика, « Сакраменто » был не единственным претендентом.

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