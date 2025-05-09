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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Холлинджер: «По статистике не видно, что нынешний плей-офф стал более жестким по сравнению с двумя предыдущими сезонами»

Джон Холлинджер: «По статистике не видно, что нынешний плей-офф стал более жестким по сравнению с двумя предыдущими сезонами»

Согласно статистике Холлинджера, резкое падение атакующих показателей отмечается в последние три сезона.

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