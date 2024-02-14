Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие дежурные сутки

В дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции Ивановской области в 20-30 из областной клинической больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 10-летняя девочка (пассажир автомобиля «Форд Фокус»).
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